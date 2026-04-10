Президент США Дональд Трамп перед переговорами с Ираном объявил о «самой мощной» перезагрузке в мире. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Напомним, планируется, что переговоры Ирана и США состоятся 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Вашингтон посылает на встречу вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланника Стива Уиткоффа, а также зятя американского лидера Джареда Кушнера.