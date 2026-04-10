

10 апреля, 14:48

Власти США экстренно собирали боссов Уолл-стрит из-за ИИ

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Срочная встреча с участием министра финансов США Скотта Бессента и главы ФРС Джерома Пауэлла была организована для крупнейших банков Уолл-стрит. Бизнесменов собрали из-за рисков, связанных с ИИ-разработкой Mythos от Anthropic. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

В повестке оказались потенциальные угрозы, связанные с новой разработкой компании Anthropic — моделью Mythos, которую связывают с возможностью выявления и эксплуатации уязвимостей в операционных системах и браузерах. По оценкам экспертов, подобные функции формируют принципиально новый тип киберрисков, способный повлиять на устойчивость цифровой инфраструктуры банковского сектора.

«Бессент и Пауэлл собрали группу во вторник в штаб-квартире министерства финансов в Вашингтоне, чтобы убедиться, что банки осведомлены о возможных будущих рисках, создаваемых Mythos от Anthropic и потенциальными аналогичными моделями, и принимают меры предосторожности для защиты своих систем», — говорится в материале.

На встречу были приглашены руководители Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs Group, что подчёркивает масштаб обеспокоенности регуляторов. Власти рассматривают такие ИИ-системы как один из ключевых будущих факторов риска для финансовой стабильности и стремятся заранее подготовить отрасль к возможным атакам.

Разработчик Anthropic, как отмечается, также разделяет опасения по поводу возможного злоупотребления возможностями Mythos со стороны злоумышленников. До этого компания ограничила доступ к системе для ряда крупных корпораций, включая Amazon, Apple и JPMorgan Chase.

Трамп приказал федеральным службам США отказаться от продуктов Anthropic

Ранее сообщалось, что компания Anthropic, стоящая за разработкой нейросети Claude, инициировала судебное разбирательство против Министерства обороны США. Поводом для иска стало намерение Пентагона внести организацию в перечень, связанный с ограничениями по вопросам национальной безопасности.

Милена Скрипальщикова
