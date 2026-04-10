Власти США экстренно собирали боссов Уолл-стрит из-за ИИ

Срочная встреча с участием министра финансов США Скотта Бессента и главы ФРС Джерома Пауэлла была организована для крупнейших банков Уолл-стрит. Бизнесменов собрали из-за рисков, связанных с ИИ-разработкой Mythos от Anthropic. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

В повестке оказались потенциальные угрозы, связанные с новой разработкой компании Anthropic — моделью Mythos, которую связывают с возможностью выявления и эксплуатации уязвимостей в операционных системах и браузерах. По оценкам экспертов, подобные функции формируют принципиально новый тип киберрисков, способный повлиять на устойчивость цифровой инфраструктуры банковского сектора.

«Бессент и Пауэлл собрали группу во вторник в штаб-квартире министерства финансов в Вашингтоне, чтобы убедиться, что банки осведомлены о возможных будущих рисках, создаваемых Mythos от Anthropic и потенциальными аналогичными моделями, и принимают меры предосторожности для защиты своих систем», — говорится в материале.

На встречу были приглашены руководители Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs Group, что подчёркивает масштаб обеспокоенности регуляторов. Власти рассматривают такие ИИ-системы как один из ключевых будущих факторов риска для финансовой стабильности и стремятся заранее подготовить отрасль к возможным атакам.

Разработчик Anthropic, как отмечается, также разделяет опасения по поводу возможного злоупотребления возможностями Mythos со стороны злоумышленников. До этого компания ограничила доступ к системе для ряда крупных корпораций, включая Amazon, Apple и JPMorgan Chase.

Ранее сообщалось, что компания Anthropic, стоящая за разработкой нейросети Claude, инициировала судебное разбирательство против Министерства обороны США. Поводом для иска стало намерение Пентагона внести организацию в перечень, связанный с ограничениями по вопросам национальной безопасности.