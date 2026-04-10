«Известия» первыми в мире показали остров Харк после ударов США по Ирану

«Известия» вошли в историю как первое мировое СМИ, чьему корреспонденту удалось получить доступ к иранскому острову Харк в Персидском заливе для освещения событий после эскалации конфликта между США и Ираном. Специальный корреспондент издания Насер Ашкери стал обладателем этой уникальной возможности.

Харк — главный нефтяной хаб Ирана, через который проходит около 80% всего экспорта сырой нефти. Проход на остров закрыт для обычных граждан из-за его стратегического значения. Ашкери удалось запечатлеть один из нефтепогрузочных терминалов, военные ангары и пообщаться с местными жителями.

Также корреспондент «Известий» подготовил эксклюзивный материал из зоны боевых действий в провинции Бушер. Он побывал на месте операции США по спасению сбитых лётчиков и получил уникальные кадры столкновений иранских сил с американскими вертолётами. Ашкери взял комментарии у иранских военных и ополченцев.

«Известия» первыми показали реальную обстановку в Ормузском проливе. Журналист заснял повреждённые и сожжённые суда, а также корабли, ожидающие разрешения на проход. Ему удалось близко подойти к нефтяному танкеру Oriental Tulip, стоящему на якоре.

Кроме того, спецкор побывал в Ассалуйе — главном промышленном газовом центре Ирана, который называют «столицей энергетического сектора». Там он взял интервью у губернатора. Чиновник рассказал о мерах, которые правительство принимает, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы после ударов США по промышленному сектору.

