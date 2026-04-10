10 апреля, 15:48

Буданов* признал, что у России нет кадрового голода в армии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Дефицита личного состава в Армии России в настоящий момент не фиксируется. Об этом в интервью изданию Bloomberg рассказал руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

«Нет, проблем [у России] нет — и не будет в ближайшие годы», — заявил он.

Он также обратил внимание на то, что нынешний уровень укомплектованности ВС РФ намного превосходит всё, что может собрать Украина. По словам Буданова*, киевский режим, в свою очередь, сам борется с острой нехваткой кадров.

Будет ли мобилизация в России весной 2026 года? Разбор слухов и официальных заявлений

Ранее сообщалось, что Владимир Путин оценил снабжение Армии России фразой: «Ещё не всё сделано». Российские ведомства продолжат улучшать обмундирование. Существенно в этом вопросе помог указ президента РФ о пошиве одежды для военнослужащих исключительно на российских предприятиях.

*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

Вероника Бакумченко
