10 апреля, 16:08

AN:Трамп в ярости ищет «крыс», сливших NYT данные о войне в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский портал AlerNet опубликовал информацию от писателя Асавина Суэбсэнга, который, ссылаясь на неназванные источники, утверждает, что президент США Дональд Трамп ищет «крыс» в Белом доме. Причиной гнева стало предполагаемое утечка секретных сведений о планах войны с Ираном журналистам The New York Times, которые использовали их для своей будущей книги.

Трамп, по словам Суэбсэнга, требует найти виновных среди своих помощников и советников, которые могли поделиться информацией с авторами книги «Смена режима», в частности, о его «опрометчивом решении» начать военные действия против Ирана. Источники Суэбсэнга выражают обеспокоенность возможными последствиями для тех, кто предоставил информацию, если их личности будут раскрыты.

Один из представителей администрации охарактеризовал текущую ситуацию как «очень серьёзную охоту за утечками». Издание отмечает, что в книге содержатся детали и засекреченные моменты, касающиеся попыток начать войну с Ираном.

Трамп перед переговорами с Ираном заявил о «перезагрузке»

В начале недели США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня после резкого обострения, а Пакистан включился в роль посредника. Теперь исход встречи в Исламабаде будут рассматривать как проверку того, перерастёт ли эта пауза в более устойчивые договорённости

Наталья Демьянова
