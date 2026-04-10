«Где вы были раньше?»: Мясников отчитал россиян за нежелание лечить остеопороз

Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал пожилых россиян за нежелание вовремя диагностировать и лечить остеопороз. Своё возмущение врач выразил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Причиной жёсткой отповеди доктора стал вопрос пожилой телезрительницы. Ей 74 года, у неё остеопороз. Женщина попросила посоветовать диету, чтобы приостановить развитие недуга. Мясников парировал: терапию нужно было начинать намного раньше. Врач также предупредил об опасности серьёзных травм, например перелома позвоночника.

Мясников обратил внимание, что остеопороз присутствует у подавляющего числа людей после 60 лет. Далее он переключился на аудиторию перед экранами. Возмущению врача не было предела: он заявил, что зрители абсолютно не осведомлены о самой частой эндокринологической патологии, а между тем с ней необходимо бороться.

«Вот вы все у телевизора, вам сколько лет? 60 плюс? Значит, у вас 80 процентов есть остеопороз. Где раньше вы были? А где вы сейчас? Почему до сих пор не диагностируете и не лечите?», — заключил Мясников с раздражением.

