Найден способ предсказать деменцию по давлению

В США учёные доказали, что большая разница между систолическим (верхним) и диастолическим (нижним) артериальным давлением свидетельствует об угрозе развития деменции. Исследование было представлено на ежегодной научной сессии Annual Scientific Session of the American College of Cardiology (ACC.26).

Для анализа были взяты данные у 8 536 взрослых старше 50 лет. Им ежедневного измеряли давление и соотносили данные с другими показателями здоровья. Так называемое верхнее давление показывает работу артерий во время сокращения сердца, а нижнее — это минимальное давление в сосудах в перерывах между такими сокращениями. Разница значений как раз и называется индексом пульсового давления.

Оказалось, что чем выше такой индекс — тем больше вероятность появления когнитивных нарушений в преклонном возрасте. Возможную деменцию спрогнозировали у 323 участников эксперимента. Риски заполучить такую болезнь в старости увеличиваются на 76%, если индекс пульсового давления зашкаливает. Также учёные проанализировали показатели жёсткости и «старения» сосудов. Выяснилось, что более высокие данные также приближают человека к деменции.

По словам специалистов, очень важно следить за своим давлением, чтобы вовремя успеть принять профилактические меры и не стать жертвой старческих заболеваний. В частности следует пересмотреть свой образ жизни в сторону более активного и основанного на правилах правильного питания. Кроме того, нужно избавиться от вредных привычек и компенсировать физическими упражнениями сидячий образ жизни.

