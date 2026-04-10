Патриарх Феофил III встретился с делегацией Фонда Андрея Первозванного

В резиденции Иерусалимского патриарха состоялась встреча предстоятеля Церкви Феофила III с делегацией Фонда Андрея Первозванного, прибывшей на Святую землю для получения Благодатного огня. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на данные Фонда.

«Патриарх Иерусалимский Феофил III в своей резиденции принял делегацию Фонда Андрея Первозванного. Участники встречи совершили молитву о мире на Святой Земле», — заявил собеседник агентства.

Как отметил представитель Фонда, особая молитва о мире, которую традиционно читают в Иерусалимском патриархате в канун празднования Пасхи, уже стала устоявшейся традицией. К ней присоединяются верующие в храмах различных Поместных православных церквей.

В 2026 году делегацию Фонда Андрея Первозванного за Благодатным огнём возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Ранее сообщалось, что в Русской православной церкви положительно оценили инициативу о прекращении огня в период религиозного праздника. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом Владимир Легойда выразил надежду, что пауза в боевых действиях позволит верующим спокойно прийти в храмы.