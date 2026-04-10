Секретная жизнь телезвезды: Юлия Барановская по вечерам моет полы в монастыре

Телеведущая Юлия Барановская несколько раз в месяц по вечерам трудится в одном из московских монастырей. Об этом в эфире телеканала «Россия» рассказал Андрей Малахов, случайно встретивший её там.

«Вечер, я захожу, стою в храме, а там вижу девушку в платке, которая поднимает голову… А это Юлия! Я ей говорю: «А ты что здесь делаешь?» Она мне ответила, что несколько раз в месяце вечерами трудничает в монастыре», — сказал он.

Телеведущая добровольно моет полы и очищает подсвечники. По слухам, Барановская посещает Покровский женский монастырь, где хранятся мощи святой Матроны Московской. Сама телеведущая признавалась, что в трудные периоды вера сильно поддерживала её на жизненном пути. Ей приятно, что и её дети постепенно проникаются православием.

С неё берут пример и наследники, который она не заставляет, но они видят с каким усердием трудится их мама. Однажды её дочь Яна, когда была маленькой, сама зашла в храм и перецеловала все иконы.

Ранее сообщалось, что футболист Андрей Аршавин и телеведущая Юлия Барановская вместе отметили 18-летие их дочери Яны. Торжество прошло в одном из ресторанов в кругу семьи и близких друзей. На мероприятии также присутствовали родственники телеведущей, включая её родителей Татьяну Владимировну и Геннадия Ивановича.