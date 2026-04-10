10 апреля, 19:07

Банк UniCredit опроверг сообщения о закрытии бизнеса в России

Обложка © ТАСС / RBC / Олег Яковлев

Итальянская финансовая группа UniCredit заявила, что не рассматривает возможность сворачивания своего бизнеса в России. Об этом в компании сообщили, комментируя публикации СМИ о якобы планах полностью ликвидировать представительство в РФ.

«В связи с некоторыми спекулятивными слухами в СМИ, UniCredit подтверждает, что в реализуемой нами стратегии не произошло никаких изменений, и мы постоянно информируем рынок о деятельности в России», — сообщил представитель банка.

В кредитной организации также пояснили, что их присутствие в России представляет собой компактную и узконаправленную структуру, которая оказывает поддержку транснациональным корпорациям в обработке платежей и помогает сохранять связь с западными рынками.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что UniCredit передумала продавать свою российскую «дочку» «Юникредит банк» и теперь хочет полностью ликвидировать бизнес в России.

Банкам в России могут разрешить обслуживать клиентов по видеосвязи

Также мы писали, что ЦБ принял решение прекратить действие лицензии у «Банка РМП» после выявления нарушений требований законодательства, связанных с противодействием отмыванию доходов. Основанием стали нарушения норм законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и несоблюдение обязательных требований банковского регулирования.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Виталий Приходько
