Дом разработчика ChatGPT попытались сжечь коктейлем Молотова

В дом главы OpenAI Альтмана в Сан-Франциско бросили коктейль Молотова
Мужчина метнул коктейль Молотова в дом гендиректора OpenAI (разработчик ChatGPT) Сэма Альтмана в Сан-Франциско. Инцидент произошёл рано утром в пятницу в престижном районе Норт-Бич, сообщает The Guardian.
Полиция сначала получила вызов о возгорании. Оказалось, что нападавший метнул зажигательную смесь в сторону особняка — в результате вспыхнули ворота. К счастью, никто не пострадал, а нарушитель скрылся.
Спустя час правоохранителям сообщили о человеке, который «угрожал поджечь здание» в районе Мишн-Бэй, где расположена штаб-квартира OpenAI. Стражи порядка опознали в нём 20-летнего парня, причастного к атаке на дом топ-менеджера, и взяли его под стражу.
В самой компании уточнили, что устройство упало рядом с участком и быстро потухло. Ущерб минимален, сообщили сотрудникам в рассылке.
Ранее протестующие из групп Stop AI, No AGI и Pause AI уже устраивали акции у офисов OpenAI и Anthropic, выражая страх перед бесконтрольным развитием нейросетей. В феврале 2025-го они блокировали вход в здание компании, а один из активистов даже пытался вручить повестку Альтману прямо во время интервью на сцене. Сама организация Stop AI подчёркивает, что «глубоко привержена ненасилию», дистанцируясь от поджогов.
