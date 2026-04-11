Пушков предрёк неприятности для либералов в ЕС в случае победы Орбана на выборах

Победа венгерского премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля может подорвать «либеральный фланг» Евросоюза. Таким мнением поделился с AиФ председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Победа Орбана не станет концом ЕС, но она подорвёт либеральный фланг Евросоюза, который им сейчас управляет и хочет установить свою монополию на Европу. Если Орбан проигрывает, то Европа консолидируется вокруг Еврокомиссии, вокруг Брюсселя», — заявил он.

По словам Пушкова, избрание Орбана напрямую ударит по главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что также станет «доказательством» силы национально-патриотических сил в Европе. Кроме того, сенатор связывает итоги выборов с президентом США Дональдом Трампом, которому выгодна победа премьера.

А ранее Виктор Орбан выступил с обращением к нации с обвинением в сторону оппозиции. По его утверждению, политические противники пытаются захватить руководство страной, заранее дискредитируя результаты голосования на международной арене. Согласно словам премьера, в настоящее время государству критически важны стабильность и безопасность. Он призвал венгров к консолидации, отметив, что «сейчас не время для разногласий, гнева или ненависти».

Парламенсткие выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Главные фавориты — правящая консервативная коалиция «Фидес — Венгерский гражданский союз» и правоцентристская партия «Тиса» (Партия уважения и свободы), которую возглавляет главный соперник Орбана Петер Мадьяр.