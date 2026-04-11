«Никто не хочет героически умирать»: Военные США могут устроить бунт на Ближнем Востоке

На американских базах в ближневосточном регионе может вспыхнуть мятеж. Такой сценарий допустил полковник запаса Александр Перенджиев, комментируя растущее напряжение после ударов Ирана.

Поводом для разговора стало заявление выжившего солдата США с вертолётной базы Аль-Адири в Кувейте. Он обвинил главу Пентагона во лжи Пита Хегсета: министр говорил, что иранский дрон якобы «проскользнул» сквозь оборону, но военный опроверг эту версию. По его словам, подразделение изначально не подготовили к атаке — позиции не укрепили.

Вскоре в Сети появились сообщения о возможном бунте против американского руководства. В разговоре с AиФ эксперт пояснил: Иран требует вывода войск из арабских стран и не собирается прекращать удары до выполнения этого условия.

У США, по его мнению, два пути. Первый — уйти, «поджав хвост». Второй — наблюдать, как солдаты «героически умирают». Но так как желающих погибать нет, военные, скорее всего, перестанут постоянно находиться на базах, будут лишь забегать туда на короткое время. А регулярные обстрелы и вовсе могут превратить эти объекты в безлюдные руины.

Полковник добавил, что бунт — это крайняя мера. Мятежникам грозит тяжёлая уголовная ответственность, поэтому открыто выступать против командиров рискнут немногие. Более реальный вариант — массовое написание рапортов об увольнении. Власти США также могут просто передать базы местным властям, если поймут, что использовать их больше не получится.

Ранее журналист Такер Карлсон призвал военных США саботировать удар по Ирану. Бывший сторонник президента Дональда Трампа предложил армии в случае необходимости ограничить главе Белого дома доступ к ядерным кодам. Напомним, сегодня в Исламабаде пройдут переговоры Вашингтона и Тегерана. В случае их провала США могут вернуться к боевым действиям.