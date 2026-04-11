«Военный спекулянт»: Французский политик отчитал Зеленского из-за призыва к США
Дюпон-Эньян осудил Зеленского за призыв вернуть санкции США против нефти РФ
Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского. Поводом стал призыв украинского главаря к США вернуть ограничения против российской нефти.
Политик заявил в соцсети X, что Зеленский стремится лишь к эскалации конфликта с Россией. «Любой здравомыслящий человек, искренне желающий мира, выступал бы за деэскалацию», — написал он в соцсети X, назвав оппонента военным спекулянтом.
По словам Дюпон-Эньяна, антироссийские санкции уже навредили экономике Франции. Тем временем в середине марта на фоне конфликта в Персидском заливе Минфин США разрешил приобретать отечественную нефть и продукты её переработки, загруженные на танкеры до 12 марта. Послабление действует до 11 апреля и затронет 100 миллионов баррелей, уточнял глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В Москве не раз подчёркивали, что страна выдержит любое внешнее давление. Официальные лица называют санкционную политику Запада провальной и отмечают, что у недружественных государств не хватает смелости это признать. В самих европейских столицах тоже неоднократно звучали сомнения в эффективности односторонних ограничений.
