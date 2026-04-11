Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 06:19

Подозреваемого в коррупции близкого друга Зеленского засняли на футболе в Польше

Близкий друг Зеленского Шефир (справа в верхнем ряду) сбежал в Польшу после появления сообщений о возможном задержании за коррупцию. Обложка © «Политика Страны»

Бывший помощник киевского главаря Владимира Зеленского Сергей Шефир посетил футбольный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Шахтёром» и нидерландским АЗ в Польше. Компанию ему составил владелец украинского клуба Ринат Ахметов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Шефир попал на видео во время трансляции. Игра состоялась в Кракове и закончилась победой «Шахтёра» 3:0.

По данным СМИ, Шефир покинул Украину после того, как получило огласку так называемое «дело Миндича». Ранее сообщалось, что Шефир и Андрей Ермак могут стать следующими целями антикоррупционных органов Украины после ареста экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Близкого друга Зеленского Шефира сняли в Варшаве на фоне антикоррупционного дела

Также Life.ru писал, что нардеп и друг украинского главаря Юрий Корявченков, известный в политических кругах как Юзик, уехал из Киева в Испанию прямо на следующий день после допроса в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Его семья давно перебралась в указанную страну. Жена украинского парламентария купила квартиру в пригороде Барселоны за 150 тысяч долларов, она якобы оформила для этого кредит.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ФК Шахтёр
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar