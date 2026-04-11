Бывший помощник киевского главаря Владимира Зеленского Сергей Шефир посетил футбольный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Шахтёром» и нидерландским АЗ в Польше. Компанию ему составил владелец украинского клуба Ринат Ахметов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Шефир попал на видео во время трансляции. Игра состоялась в Кракове и закончилась победой «Шахтёра» 3:0.

По данным СМИ, Шефир покинул Украину после того, как получило огласку так называемое «дело Миндича». Ранее сообщалось, что Шефир и Андрей Ермак могут стать следующими целями антикоррупционных органов Украины после ареста экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Также Life.ru писал, что нардеп и друг украинского главаря Юрий Корявченков, известный в политических кругах как Юзик, уехал из Киева в Испанию прямо на следующий день после допроса в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Его семья давно перебралась в указанную страну. Жена украинского парламентария купила квартиру в пригороде Барселоны за 150 тысяч долларов, она якобы оформила для этого кредит.