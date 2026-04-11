Подозреваемого в коррупции близкого друга Зеленского засняли на футболе в Польше
Экс-помощника Зеленского Шефира заметили на матче «Шахтёра» в Польше
Близкий друг Зеленского Шефир (справа в верхнем ряду) сбежал в Польшу после появления сообщений о возможном задержании за коррупцию. Обложка © «Политика Страны»
Бывший помощник киевского главаря Владимира Зеленского Сергей Шефир посетил футбольный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Шахтёром» и нидерландским АЗ в Польше. Компанию ему составил владелец украинского клуба Ринат Ахметов. Об этом сообщает «Страна.ua».
Шефир попал на видео во время трансляции. Игра состоялась в Кракове и закончилась победой «Шахтёра» 3:0.
По данным СМИ, Шефир покинул Украину после того, как получило огласку так называемое «дело Миндича». Ранее сообщалось, что Шефир и Андрей Ермак могут стать следующими целями антикоррупционных органов Украины после ареста экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
Также Life.ru писал, что нардеп и друг украинского главаря Юрий Корявченков, известный в политических кругах как Юзик, уехал из Киева в Испанию прямо на следующий день после допроса в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Его семья давно перебралась в указанную страну. Жена украинского парламентария купила квартиру в пригороде Барселоны за 150 тысяч долларов, она якобы оформила для этого кредит.
