Шесть человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа

Шесть человек стали жертвами ударов израильской армии по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.

По данным СМИ, был атакован лагерь палестинских беженцев Эль-Бурейдж, расположенный в центральной части сектора Газа.

Между тем глава отдела по чрезвычайным ситуациям гуманитарной организации «Врачи без границ» Клэр Сан-Филиппо заявила, что геноцид палестинцев продолжается, и спустя полгода после начала перемирия ситуация остаётся катастрофической.

Ранее стало известно, что корреспондент телеканала Al Jazeera Мухаммед Вишах погиб в секторе Газа в результате атаки израильского беспилотника. Его автомобиль полностью сгорел, от машины практически ничего не осталось.