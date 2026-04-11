На Западе в недоумении из-за нового заявления Мелании Трамп о контактах с Эпштейном

Супруга американского президента Мелания Трамп публично отвергла утверждения о своих контактах с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Как отмечает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), такой шаг противоречит подходу, которого до сих пор придерживался её муж, глава Белого дома Дональд Трамп.

Авторы публикации назвали решение первой леди неожиданным. «Предложение первой леди также кажется странным, поскольку оно не соответствует предыдущей стратегии её мужа в отношении скандала с Эпштейном. Дональд Трамп и его окружение ранее старались уделять этому делу как можно меньше внимания», — сказано в материале.

В материале также подчёркивается, что Мелания Трамп обычно избегает публичности. В связи с этим, как указывают журналисты, остаётся неясным, почему она решила лично поднять эту тему. Сложившаяся ситуация лишь усиливает подозрения, что между первой леди и президентом мог произойти разлад.

Напомним, ранее Мелания Трамп заявила, что обвинения в связях с Эпштейном являются целенаправленной попыткой разрушить её репутацию. По её словам, подобные слухи безосновательны и носят недобросовестный характер. Она также добавила, что любые упоминания о пересечениях с Эпштейном — лишь случайное совпадение, связанное с общими знакомыми в светских кругах.

Обнародование файлов по делу Эпштейна, которое происходило волнами с декабря 2025 года по февраль 2026-го, превратилось в череду скандалов и технических накладок: Минюст США выложил более 3,5 миллиона страниц, включая видео и изображения, однако из-за ошибок редактирования в открытый доступ попали имена жертв, что адвокаты назвали разрушительным нарушением доверия. Конгрессмены, изучавшие нередактированные версии, обнаружили сотни страниц с полностью зачернённым текстом, который ФБР так и не смогло внятно объяснить, назвав ситуацию сокрытием. Несмотря на заявления о полном завершении процесса, многие детали остаются скрытыми, что лишь подлило масла в огонь теорий заговора, но не дало однозначных ответов.