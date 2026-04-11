Le Point: Более 20 тысяч бойцов ВСУ не вернулись из Франции после лечения

Французский журнал Le Point раскрыл масштабную схему дезертирства среди украинских бойцов. Выяснилось, что тысячи военных не возвращаются домой после прохождения лечения за границей.

За 2025 год страну не покинули свыше 20 тысяч военнослужащих. Эти данные приводятся изданием со ссылкой на собственное расследование.

Как уточняется в материале, каждый третий пациент из ВСУ, отправленный на реабилитацию во Францию, предпочел остаться там. Получается, что десятки тысяч человек использовали медицинские программы для легального выхода из состава армии.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области дезертиры ВСУ нападают на людей и торгуют оружием. При этом полицейские боятся конфликтов с ними.