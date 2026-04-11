В России комары начали заражать людей опасными личинками

На территории России начали всё чаще фиксировать случаи заражения дирофиляриозом — паразитарным заболеванием, при котором личинки могут проникать в организм человека посредством укусов комаров и развиваться в коже носителя, но чаще на лице или глазах, пишет SHOT. Обострение связывают с потеплением климата.

К примеру, в Дагестане медики извлекли паразита из глаза молодой пациентки, где он находился около полугода. В Чебоксарах аналогичный случай выявили у мужчины — под веком обнаружили червя длиной около 20 сантиметров. Если раньше такие эпизоды в основном фиксировались на юге страны, то теперь они всё чаще встречаются и в центральных регионах.

Заражение происходит через укусы комаров, которые получают личинки от инфицированных животных — собак, кошек и диких хищников. Попав в организм человека, паразит может формировать подкожные уплотнения и вызывать ощущение «движения» под кожей. Для профилактики требуется регулярно обрабатывать домашних любимцев и пользоваться реппелентами, также рекомендуется приобрести москитные сетки.

Ранее Life.ru писал, что в России появится ГОСТ на сетки от комаров с предупреждением об опасности. Действующие документы не содержат нормативов относительно размера маркировки, а также места и метода её нанесения.