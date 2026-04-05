В России появится ГОСТ на сетки от комаров с предупреждением об опасности

В России приступили к разработке государственного стандарта на противомоскитные сетки, который обяжет размещать на них предупреждающую информацию о рисках, связанных с открытыми окнами в помещениях, где находятся дети. О такой инициативе в интервью ТАСС рассказала Татьяна Буцкая, депутат Госдумы и председатель технического комитета «Оборудование детских игровых площадок».

«Когда родители рассчитывают на то, что антимоскитная сетка не даст ребёнку выпасть из окна, это может закончиться трагедией», — отметила она.

Парламентарий обратила внимание на то, что некоторые типы таких сетчатых конструкций рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес, сопоставимый с массой тела некрупного домашнего животного, например кошки или маленькой собаки. При этом, как особо отметила Буцкая, от выпадения из окна маленьких детей подобные изделия совершенно не предохраняют.

Как обратила внимание глава профильного комитета, действующие ГОСТы на оконные конструкции не содержат нормативов относительно размера предупреждающей маркировки, а также места и метода её нанесения. Она добавила, что на современных маркетплейсах при продаже сеток никаких предостерегающих знаков на них не увидеть.

Новый ГОСТ предписывает, что на видной части каждой противомоскитной сетки обязательно разместят предупреждение: нельзя открывать окно, если в комнате находится ребёнок. Буцкая пояснила, что благодаря такой мере родителям каждый раз будет напоминаться о существующей опасности — человек станет замечать это предупреждение в тот момент, когда потянется открыть окно.

Помимо этого, теперь вместе с сеткой покупателю предоставят памятку, в которой расскажут об имеющихся оконных фиксаторах и блокираторах. Депутат добавила, что это делается для того, чтобы каждый приобретающий такие сетки осознавал: совместно с ними в обязательном порядке нужно покупать блокиратор открывания окна.

Несчастные случаи с детьми из-за москитной сетки — не редкость. Недавно в Улан-Удэ трёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на четвёртом этаже. Малыш при помощи стула залез на подоконник, опёрся на защитную сетку и выпал за пределы квартиры.