В Люберцах ребёнок выпал из окна и приземлился на корзину от кондиционера

В Люберцах двухлетний мальчик чудом выжил после падения из окна многоэтажного дома. Малыш чудом приземлился на корзину для кондиционера. Соседи, пытаясь спасти ребёнка, пробирались к нему через окно, одновременно вызывая экстренные службы. Об этом сообщают местные паблики.

В Люберцах ребёнок чудом выжил после падения из окна многоэтажного дома. Фото © VK / Типичные Люберцы

Всё случилось в ЖК «Новокрасково», малыш опёрся на москитную сетку, которая не выдержала его веса и выпала вместе с ним. Ребёнок упал на металлическую корзину, предназначенную для установки кондиционера.

На помощь испуганному мальчишке пришёл мужчина из соседней квартиры. Он до последнего общался с малышом и успокаивал его. Мать пострадавшего ребёнка, как сообщают очевидцы, в этот момент ходила по делам. Женщина оставила спящего сына одного дома.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Таиланде россиянка упала с балкона и получила серьёзные травмы. Женщина выпила достаточно много алкоголя и пошла на воздух, чтобы покурить. В итоге мадам потеряла равновесие и упала спиной на бетонное покрытие.