30 марта, 03:50

В Улан-Удэ трёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на четвёртом этаже

Трёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на четвёртом этаже в Улан-Удэ, пока его мать находилась в соседней комнате. Такой информацией делится региональное МВД.

«В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Улан-Удэ поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение трёхлетнего ребёнка с травмами, полученными в результате падения из окна четвёртого этажа пятиэтажного дома на улице Лебедева», — сказано в заявлении полиции.

Установлено, что ребёнок при помощи стула залез на подоконник, опёрся на москитную сетку и выпал за пределы квартиры. Во время инцидента его мать была в соседней комнате. Сейчас ребёнок находится в медучреждении для обследования и оказания помощи. Как подчеркнули в МВД, семья благополучная, на учёте не состоит. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Недавно студент выпал из окна 11-го этажа учебно-лабораторного корпуса МГТУ им. Баумана на Рубцовской набережной в Москве. Он выжил, но получил серьёзную травму — от удара о козырёк парню оторвало часть ноги, за его жизнь борются врачи НИИ им. Склифосовского. Всё произошло во время пары, прямо на глазах одногруппников. Известно, что к психологам обратились 15 человек, в том числе преподаватель.

Виталий Приходько
