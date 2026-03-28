Выпавшему из окна 11-го этажа МГТУ им. Баумана студенту оторвало часть ноги

Студент второго курса московского МГТУ им. Баумана, выпавший из окна 11-го этажа учебно-лабораторного корпуса, получил серьёзную травму. По данным SHOT, от удара о козырёк парню оторвало часть ноги, за его жизнь борются врачи НИИ им. Склифосовского.

Всё произошло во время пары, прямо на глазах одногруппников. Известно, что к психологам обратились 15 человек, в том числе преподаватель.

Напомним, выпавший студент приземлился на козырёк на уровне третьего этажа. Почему он оказался за окном, пока неизвестно.