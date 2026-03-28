Студент МГТУ им. Баумана выпал из окна 11-го этажа и лежит на козырьке
Реанимобиль в Москве.
Студент выпал из окна 11-го этажа учебно-лабораторного корпуса МГТУ им. Баумана на Рубцовской набережной в Москве. Он выжил и сейчас лежит на козырьке на третьем этаже, пишет SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, у пострадавшего сломана нога. Почему он выпал, неизвестно.
Ранее пятилетняя девочка погибла, выпав из окна пятого этажа в Москве. Она осталась без присмотра взрослых в комнате, где было открыто окно. Прокуратура проводит проверку.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.