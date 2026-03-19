Пятилетняя девочка погибла, выпав из окна пятого этажа в Москве. Трагедия произошла на улице Велозаводская.

«По предварительным данным, девочка осталось на непродолжительное время без присмотра взрослых, в комнате, где было открыто окно», — рассказали в столичной прокуратуре.

Малышку госпитализировали, но позже она скончалась. Прокуратура проводит проверку.

А в Волгограде девочка упала с высоты четвёртого этажа. Врачи, боровшиеся за жизнь пациентки, констатировали у неё множественные переломы. Школьница выжила.