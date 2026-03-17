В Волгограде школьница выжила после падения с четвёртого этажа

Ночью в Красноармейском районе Волгограда произошло чрезвычайное происшествие: под окнами многоэтажки обнаружили школьницу. Как телеграм-канал «Волгоград Красноармейский» предварительно установлено, что девочка упала с высоты четвёртого этажа.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшую в реанимацию. Врачи, борющиеся за жизнь пациентки, констатировали у неё множественные переломы. Медики характеризуют состояние девочки как крайне тяжёлое. В настоящий момент она находится под постоянным наблюдением специалистов.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Как заявляет телеграм-канал, сотрудники полиции уже инициировали проверку по факту получения подростком тяжёлых травм, выясняя все детали инцидента.

Ранее в Якутии ребёнок выпал из окна детского сада с высоты второго этажа. Мальчик получил кататравму и ушиб грудной клетки и поясницы. Он лечится дома, а заведующая детсадом получила официальное представление и административное дело.