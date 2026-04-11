Власти объяснили запах гари в Астраханской области

Жители Астраханской области начали жаловаться на запах гари — власти заявили, что источник находится за пределами региона. О ситуации рассказал губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, неприятный запах фиксируется сразу в нескольких районах — в центре и на юге области.

«Жители центральных и южных районов Астраханской области могут ощущать в воздухе запах гари», — написал он в телеграм-канале.

При этом, как уточнили в региональном управлении МЧС, на территории самой области возгораний не зарегистрировано. Обстановка остаётся спокойной. Вероятной причиной стали природные пожары в соседних регионах. Именно оттуда продукты горения могли распространиться дальше.

Свою роль сыграли погодные условия. Воздушные массы, движущиеся с востока и северо-востока, принесли дым в Астраханскую область. Из-за этого в воздухе и появился характерный запах, который ощутили местные жители. Специалисты продолжают следить за ситуацией. Мониторинг ведётся в постоянном режиме, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения.

Ранее сообщалось, что после взрыва в здании на Партизанском переулке во Владикавказе введён режим чрезвычайной ситуации. Ограничения затронули конкретный участок города. В зону ЧС вошли несколько улиц и прилегающих территорий.