Суеверие или безумие? Китаец зарыл Mercedes в могилу и нарвался сразу на три статьи

В Китае разгорелся скандал из-за необычного погребального ритуала. Мужчина в сельской местности района Гунчанлин (городской округ Ляоян) закопал Mercedes-Benz S450L прямо рядом с телом усопшего родственника. Подробностями произошедшего поделилось Китайское национальное радио.

Как выяснилось, автомобиль был зарыт из-за местных суеверий: номер машины оказался «счастливым» — в нём было целых четыре восьмёрки (эта цифра созвучна слову «богатеть»). Подобные комбинации на бирках ценятся в разы дороже обычных.

Однако традиция вышла боком. Инициативному китайцу пришлось эксгумировать авто, потому что его действия нарушали сразу три закона: о безопасности дорожного движения, о лесах и об организации похорон.

