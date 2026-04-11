Учёный рассказал о российском проекте, который станет революцией в изучении чёрных дыр

Семь лет назад учёные получили первое изображение тени чёрной дыры — окончательное доказательство существования этих загадочных объектов. О том, как человечество шло к этому открытию, рассказал научный руководитель ГАИШ МГУ академик Анатолий Черепащук.

По словам учёного, чёрная дыра действительно влияет на ход времени и в определённом смысле способна его остановить: с точки зрения внешнего наблюдателя космонавт вблизи неё будет жить бесконечно долго, хотя сам он давно погибнет. Физики долго спорили об этом, и даже понятия жизни и смерти в Общей теории относительности оказались условными.

Первые наблюдения чёрных дыр начались в 1964 году. В конце 1971 года заработал американский рентгеновский спутник «Ухуру», зафиксировавший первый кандидат — источник Лебедь Х-1. Однако целых 11 лет он оставался единственным, и противники теории (включая бывшего ректора МГУ Анатолия Логунова) активно выступали против существования таких объектов. Ожесточённая дискуссия шла до 1980-х, пока не начали открывать другие двойные системы.

Окончательную точку поставили два события. В 2015 году зафиксировали гравитационные волны от слияния двух чёрных дыр — за это открытие в 2017 году дали Нобелевскую премию, и большой вклад в него внёс российский учёный Владимир Брагинский. А в 2019 году интерферометр Event Horizon Telescope (EHT) получил изображение тени чёрной дыры в галактике М-87 — тёмное пятно в центре яркого кольца. Это кольцо, пояснил академик, — изображение внутренней части аккреционного диска. И если бы это был другой объект, яркость монотонно возрастала бы к центру, а здесь она спадает до нуля.

Сегодня учёные считают, что сверхмассивные чёрные дыры (массой от миллиона до миллиарда солнечных) находятся в центре практически каждой галактики. Они образовались из газа, коллапсировавшего в центральных частях ещё на этапе формирования самих галактик.

Российские учёные планируют следующий прорыв — проект «Миллиметрон», инициатором которого стал академик Николай Кардашев. Идея в том, чтобы запустить в точку Лагранжа (в полутора миллионах километров от Земли) 10-метровое зеркало и создать интерферометр с базой в 1,5 млн км. Это позволит увидеть чёрные дыры в сотнях галактик и, возможно, открыть «кротовые норы». Проектом заинтересовались Китай, Индия и даже американцы, несмотря на санкции. Если его запустят, произойдёт настоящий прорыв в мировой астрофизике, резюмировал в беседе с «Вечерней Москвой» Черепащук.

Согласно нынешним теоретическим моделям, чёрные дыры способны постепенно «испаряться» за счёт излучения Хокинга, однако этот процесс настолько медленный, что зафиксировать его в реальной Вселенной считалось невозможным. Но недавно группа учёных заявила, что им, возможно, впервые удалось наблюдать именно такое событие.