«Ад становится родным»: Что такое травма привязанности и как распознать агрессора на первом свидании

Родственники и друзья жертв агрессоров часто задаются вопросом: почему она просто не ушла? О том, что происходит в душе человека, попавшего в ловушку насилия, и почему оборвать такие отношения очень трудно, рассказал врач-психиатр, главный врач клиники «Аксона» Эдуард Холодов.

Почему нельзя просто уйти

По словам психиатра, мозг жертвы попадает в неразрешимое противоречие: один и тот же человек одновременно является источником угрозы и безопасности. Это называется травматической связью — нейробиологической ловушкой, в которой примирение сопровождается выбросом дофамина и окситоцина (тех же нейромедиаторов, что формируют здоровую привязанность). Жертва становится зависимой от этих «химических качелей».

Диссоциация и последствия

Когда боль становится невыносимой, включается режим отключения: жертва учится уходить в себя в момент насилия. Это спасительный механизм, но он приводит к тому, что женщина перестаёт чувствовать связь между телом и волей — ей кажется, что всё происходит не с ней.

Даже после ухода от агрессора последствия остаются навсегда: посттравматическое стрессовое расстройство, вздрагивание от громких звуков, бессонница, страх перед знакомыми местами. Старые раны дают о себе знать и в новых отношениях: либо любая близость воспринимается как угроза, либо женщина бессознательно выбирает такого же агрессора (компульсивное повторение травмы). Дети, выросшие в такой семье, впитывают сценарии насилия: мальчики учатся, что бить женщину нормально, а девочки — что терпеть побои — это и есть любовь.

Как распознать агрессора

Холодов перечислил ключевые сигналы: Реакция на отказ в мелочах. Здоровый мужчина спокойно примет «нет», агрессор начнёт войну за контроль.

Ваше тело чувствует правду: если после встреч с ним вы ощущаете тревогу, усталость, желание расслабиться или боитесь отказать даже в мелочи — это не любовь, а страх.

Что делать

В комментарии «Вечерней Москве» Холодов советует задать себе вопрос: «Если бы моя дочь или лучшая подруга жили в таких отношениях, что бы я им посоветовала?» — и сделать для себя то же самое. Агрессор не изменится без профессиональной помощи. Уйти страшно, но оставаться — известный ад, и будет только хуже. Психика способна восстановиться — с психотерапией, поддержкой и временем. Многие женщины прошли этот путь и научились улыбаться снова, резюмировал психиатр.

