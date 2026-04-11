«Облачались в белое»: Блёданс поделилась воспоминаниями о праздновании Пасхи с семьёй
Эвелина Блёданс рассказала о подготовке к Пасхе и семейных традициях
Эвелина Блёданс. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс поделилась планами на празднование Пасхи. В беседе с журналистами звезда рассказала, что этот день всегда отмечают в её семье с большим размахом.
«Это самый главный праздник в нашем доме. Мы всегда на Пасху облачались во всё белое и шли ночью освящать куличи. На этот раз я тоже заказала несколько куличей и пасху творожную», — рассказала артистка Общественной Службе Новостей.
По её словам, в этом году она намерена придерживаться семейных традиций и отправиться с родными в церковь на ночное богослужение. Блёданс также отметила, что самое важное правило для неё в этот день — прощать тех, кто поступил неправильно.
«Я научилась отпускать обиды — это моё главное и лучшее приобретение за многие годы. Это помогает освободить сердце и душу от груза и оков», — поделилась актриса.
Эвелина Блёданс ранее высказалась о будущем браке своего сына. Знаменитость положительно относится к созданию семей людьми с особенностями развития, считая важным для них строить отношения и совместный быт.
