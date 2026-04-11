11 апреля, 11:16

«Облачались в белое»: Блёданс поделилась воспоминаниями о праздновании Пасхи с семьёй

Эвелина Блёданс рассказала о подготовке к Пасхе и семейных традициях

Эвелина Блёданс. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс поделилась планами на празднование Пасхи. В беседе с журналистами звезда рассказала, что этот день всегда отмечают в её семье с большим размахом.

«Это самый главный праздник в нашем доме. Мы всегда на Пасху облачались во всё белое и шли ночью освящать куличи. На этот раз я тоже заказала несколько куличей и пасху творожную», — рассказала артистка Общественной Службе Новостей.

По её словам, в этом году она намерена придерживаться семейных традиций и отправиться с родными в церковь на ночное богослужение. Блёданс также отметила, что самое важное правило для неё в этот день — прощать тех, кто поступил неправильно.

«Я научилась отпускать обиды — это моё главное и лучшее приобретение за многие годы. Это помогает освободить сердце и душу от груза и оков», — поделилась актриса.

56-летняя Эвелина Блёданс призналась, что перестала краситься
Эвелина Блёданс ранее высказалась о будущем браке своего сына. Знаменитость положительно относится к созданию семей людьми с особенностями развития, считая важным для них строить отношения и совместный быт.

Юрий Лысенко
