Как кофе с десертом: Во сколько в этом году обойдётся побиться яйцами на Пасху

Праздничный пасхальный стол из кулича, творожной пасхи и дюжины яиц в этом году в среднем обойдётся россиянам почти в тысячу рублей. Расчёты провело РИА «Новости» на основе открытых данных и статистики Росстата за февраль. Итоговая средняя стоимость набора составила 971,97 рубля.

В корзину вошли кулич с изюмом и глазурью, творожная пасха и 12 куриных яиц. Наиболее доступной позицией оказались именно яйца — их цена в среднем составляет 123,1 рубля за дюжину. При расчёте стоимости кулича использовался классический рецепт с мукой, молоком, яйцами, сахаром, изюмом, сливочным маслом, дрожжами, ванильным сахаром и солью, а также ингредиентами для глазури.

С учётом всех компонентов цена кулича составила 364,9 рубля. Основные затраты пришлись на сливочное масло, изюм, муку, сахарную пудру и яйца. Для творожной пасхи взяли рецепт с творогом, сливками, маслом, сахаром, ванильным сахаром и изюмом. Её итоговая стоимость оказалась выше — 483,9 рубля, где больше всего расходов пришлось на творог, сливочное масло, сливки и изюм. В сумме два блюда и яйца формируют средний пасхальный набор стоимостью почти тысячу рублей.

Накануне Пасхи у православных верующих сохраняется традиция посещения храмов для поклонения плащанице, которая символизирует Христа во гробе. Этот день в церковной традиции связан с пребыванием Спасителя во гробе и сошествием в ад, где, согласно вероучению, он выводит души праведников.