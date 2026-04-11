11 апреля, 08:14

Путин заявил, что закон о виноделии в России появился с подачи жителей Крыма

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Закон о виноделии в Росии появился «с подачи крымчан». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Он поблагодарил главу государства за документ, отметив, что благодаря ему в региона «появилась целая отрасль экономики».

«[Закон появился] с подачи крымчан», — сказал президент.

Закон вступил в силу в 2020 году. Он разрешает называть российским вином только то, что сделано из отечественного винограда. Также введена национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения. В целом, виноделие в нашей стране стало самостоятельной отраслью, которая регулируется по своим правилам.

Путин запросил у Кондратьева доклад о ходе посевной кампании на Кубани
Также в ходе встречи Вениамин Кондратьев заявил Владимиру Путину, что все пляжи Кубани откроются в началу туристического сезона. Это важно, учитывая недавнее загрязнение акватории Керченского пролива из-за разлива мазута.

Матвей Константинов
