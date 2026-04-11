Кондратьев заявил Путину, что все пляжи Кубани будут открыты в этом турсезоне

Владимир Путин узнал у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева об открытии пляжей региона после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. Глава региона доложил, что благодаря действию властей в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объёме.

«Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы, – уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы», — рассказал он.

Кондратьев также отметил, что на участках с галечным покрытием, расположенных от Утриша вплоть до высокого берега Анапы, следов мазута не обнаружили вовсе. Как считает губернатор, и по итоговому экспертному заключению, допуск этих пляжей к эксплуатации согласовали.

После этого Путин уточнил, правильно ли он понял, что в этом году все пляжи Краснодарского края будут открыты. Кондратьев ответил утвердительно.