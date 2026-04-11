11 апреля, 07:54

Кондратьев заявил Путину, что все пляжи Кубани будут открыты в этом турсезоне

Вениамин Кондратьев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Владимир Путин узнал у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева об открытии пляжей региона после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. Глава региона доложил, что благодаря действию властей в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объёме.

«Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы, – уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы», — рассказал он.

Кондратьев также отметил, что на участках с галечным покрытием, расположенных от Утриша вплоть до высокого берега Анапы, следов мазута не обнаружили вовсе. Как считает губернатор, и по итоговому экспертному заключению, допуск этих пляжей к эксплуатации согласовали.

После этого Путин уточнил, правильно ли он понял, что в этом году все пляжи Краснодарского края будут открыты. Кондратьев ответил утвердительно.

Пляжи Анапы закрыты, но город уже готовится принимать туристов, завлекая ценами
Напомним, в декабре 2024 года пошли ко дну танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В море попали тысячи тонн мазута. Волонтёры и спасатели несколько месяцев чистили прибрежные зоны от следов нефтепродукта. Роспотребнадзор констатировал, что из-за загрязнения 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе признан небезопасным и не рекомендован для купания. В этом году экологическая ситуация изменилась. Местные власти делают всё возможное, чтобы туристы вновь могли путешествовать по югу России. Например, к 1 июня все пляжи Анапы планируют покрыть полуметровым слоем песка. Эксперимент на пробном участке в посёлке Витязево признали удачным.

BannerImage
Вероника Бакумченко
