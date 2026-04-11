Президент Индонезии посетит Россию для встречи с Путиным

Президент Индонезии Прабово Субианто и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына/POOL

Президент Индонезии Прабово Субианто на следующей неделе посетит РФ с государственным визитом. В ходе поездки у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил глава МИД республики Сугионо в беседе с журналистами.

Как пояснил министр, Субианто намерен обсудить один из вопросов, имеющих для его государства стратегическое значение. Кроме того, в повестке встречи — глобальная геополитическая обстановка и ситуация в энергетической сфере. Секретарь кабинета министров подполковник Тедди Индра Виджая также подтвердил, что визит действительно готовится.

По словам Тедди, точное расписание поездки и детали повестки пока не обнародованы — их объявления ожидают от Министерства иностранных дел. Официальные лица не назвали конкретных дат прибытия индонезийской делегации.

Напомним, что 1 апреля Россию с государственным визитом посетил премьер-министр Армении Никол Пашинян, где провёл переговоры с Владимиром Путиным. По итогу встречи он назвал поездку очень успешной. По словам Пашиняна, сторонам удалось прийти к конкретным договорённостям по всем пунктам повестки — от культурного сотрудничества до военно-технического.

