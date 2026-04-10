Первый визит за 10 лет: Си принял в Пекине лидера тайваньской оппозиции

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 10 апреля встретился в Пекине с главой партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь, передаёт Reuters. Это первый визит действующего лидера тайваньской оппозиции на материковый Китай за последнее десятилетие.

На встрече Си вновь заявил, что Пекин не допустит независимости Тайваня. Со своей стороны Чжэн Ливэнь приехала в Китай с тем, что сама назвала «поездкой ради мира» и попыткой снизить напряжение вокруг острова.

Этот контакт выглядит заметным политическим сигналом на фоне резкого охлаждения отношений между Пекином и Тайбэем. Китай отказывается разговаривать с нынешним президентом Тайваня Лаем Циндэ, которого считает сторонником независимости, зато делает ставку на диалог с Гоминьданом.

После гражданской войны 1949 года правительство Гоминьдана ушло на Тайвань, а материковый Китай остался под контролем коммунистов. Пекин считает остров своей территорией, а сам Тайвань живёт как де-факто самостоятельная демократия со своими властями и армией. При власти Гоминьдана отношения через пролив были заметно спокойнее. Самый яркий эпизод того периода — встреча Си Цзиньпина и тогдашнего президента Тайваня Ма Инцзю в 2015 году. После прихода к власти Демократической прогрессивной партии контакты стали жёстче.

В марте, на фоне ближневосточного кризиса, спровоцировавшего перебои с энергоносителями, в Пекине сделали заявление о будущем Тайваня. Представитель китайского управления по делам острова пообещал, что в случае объединения материк возьмёт на себя обязательство по бесперебойному снабжению Тайваня всеми необходимыми ресурсами.