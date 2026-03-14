Тысячи китайских рыболовных судов выстроились в геометрические фигуры у Тайваня

Тысячи китайских рыболовных судов уже трижды с декабря прошлого года выстраивались в геометрические фигуры в Восточно-Китайском море. Координированные действия рыбаков заметили морские и военные эксперты, сообщает Associated Press.

По данным издания, такие мероприятия беспрецедентны по масштабу и, вероятно, связаны с подготовкой Пекина к потенциальному региональному кризису или конфликту. В Рождество 2025 года около 2000 судов выстроились в две параллельные перевёрнутые L-образные фигуры длиной около 400 км в 300 км к северо-востоку от Тайваня. Суда удерживали позиции на расстоянии всего 500 метров друг от друга в течение примерно 30 часов, несмотря на почти штормовой ветер. В какой-то момент они внезапно разошлись.

Второе построение случилось 11 января — от 1000 до 1400 судов собрались в неровное прямоугольное построение протяженностью более 300 километров в том же районе. Многие из них участвовали и в декабрьском событии. Третье произошло в начале марта: около 1200 судов выстроились в две параллельные линии дальше на восток и снова удерживали позиции около 30 часов.

В материале уточнили, что большая часть судов прибыла из провинции Чжэцзян, где расположены порты, связанные с китайской морской милицией — сетью рыболовных судов, обученных поддерживать операции ВМС Китая и береговой охраны.

Ранее в Пекине заявили, что будут бить по сторонникам независимости Тайваня. Там обещали противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать великое дело воссоединения.