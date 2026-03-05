Владимир Путин
Китай обещал бить по сторонникам независимости Тайваня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EQRoy

Китай в 2026 году будет продвигать воссоединение с Тайванем и наносить удары по сепаратистским силам. Об этом говорится в докладе, который представили на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей.

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня», — говорится в документе, который опубликовали в день открытия ежегодной сессии ВСНП.

В документе также отметили, что КНР будет противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать великое дело воссоединения.

Четвёртая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва открылась в Пекине в четверг. Это высший законодательный орган Китая.

Ранее в Китае заявили, что КНР может добиться воссоединения с Тайванем без военного конфликта благодаря эскалации между Ираном и США. В Пекине также обратили внимание на возможную поставку китайских радиолокационных станций в Иран. Эти РЛС делают американские самолёты-невидимки уязвимыми.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
