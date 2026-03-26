Между Японией и Китаем разгорается дипломатический скандал вокруг статуса Тайваня. Поводом стали исторические нюансы: провинция Пэнху некогда принадлежала Японии, а весь остров находился под управлением Токио с 1895 года. Ситуация изменилась после Второй мировой войны и подписания Сан-Францисского мирного договора. Однако Пекин не признаёт независимость Тайваня, что и стало основой для дискуссий.

Как отмечается в материале китайского издания Sohu, на который ссылается РИА «ФедералПресс», Япония, отказавшись от прав на Тайвань в рамках договора, не может определять его статус. Тем не менее отдельные политики допустили трактовку, согласно которой непризнание этого документа Китаем ставит под сомнение юридические основания передачи территории.

В КНР подобные тезисы считают политизированными, а не юридически обоснованными. Официальный Пекин заявляет, что любые попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны недопустимы. Китайская сторона указывает на Каирскую и Потсдамскую декларации, где прямо зафиксировано возвращение Китаю территорий, включая Тайвань и Пэнху.

Сам Сан-Францисский договор Пекин не подписывал, хотя страна входит в число держав-победительниц во Второй мировой. В КНР считают, что это обстоятельство ставит под сомнение легитимность документа в вопросах, касающихся китайских территорий.

На этом фоне китайские медиа активно обсуждают усиление военно-морского потенциала страны. Речь идёт о развитии авианосных групп и десантных кораблей, которые рассматриваются как инструмент сдерживания и демонстрации силы в регионе. Военные аналитики полагают, что такие сигналы адресованы прежде всего внешним игрокам, вовлечённым в ситуацию вокруг острова.

Параллельно звучат экономические оценки. Американский инвестор Стивен Шварцман ранее подчёркивал, что глобальные процессы всё больше завязаны на Китай, и призывал избегать шагов, способных усилить конфронтацию. По его мнению, долгосрочные перспективы мировой экономики во многом связаны с развитием китайского рынка.

Эксперты сходятся во мнении, что текущая риторика отражает более широкий геополитический контекст. Вопрос принадлежности Тайваня остаётся одним из самых чувствительных в международных отношениях на Азиатско-Тихоокеанском направлении, и любое резкое заявление способно взорвать эту пороховую бочку.

А ранее Life.ru писал, что Китай предложил Тайваню энергетическую стабильность в обмен на воссоединение. По данным агентства Reuters, заявление прозвучало на фоне напряжённой ситуации с поставками энергоресурсов, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке.