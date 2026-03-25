КНР выразила протест Японии из-за вторжения в посольство в Токио

КНР заявила Японии решительный протест в связи с проникновением в диппредставительство в Токио. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, чьё заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Китай глубоко потрясён этим инцидентом и выразил Японии решительный протест», — сказал дипломат.

Согласно приведённым там данным, утром 24 марта человек, представившийся кадровым сотрудником Сил самообороны Японии, преодолел ограждение и незаконно проник на территорию посольского комплекса, где высказывал угрозы физической расправой в адрес китайских дипломатов. Дипломат подчеркнул, что случившееся вызвало шок у китайской стороны.

По его словам, подобные действия являются грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях, поскольку напрямую ставили под угрозу жизнь сотрудников посольства и сохранность загранучреждения.

Линь Цзянь также обратил внимание на то, что произошедшее наглядно свидетельствует о бесконтрольном росте ультраправых настроений в японском обществе и усилении так называемого милитаризма нового образца. Произошедшее, добавил он, обнажает пагубные последствия ошибочного курса Токио по принципиальным для двусторонних отношений вопросам, включая историческое наследие и ситуацию вокруг Тайваня.

Ранее японский комитет мира выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Санаэ Такаити после её встречи с президентом США Дональдом Трампом. В организации заявили, что действия главы правительства позорят страну перед мировым сообществом.