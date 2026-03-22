Китайское издание Sohu прокомментировало реакцию России на действия Японии у островов Дяоюйдао. Несколько дней назад японское рыболовецкое судно приблизилось к архипелагу. Береговая охрана вмешалась в ситуацию.

Обозреватели Sohu считают, что это была провокация Токио. Она совпала со встречей японского премьера Суга Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом.

«Япония никак не ожидала, что в ситуацию внезапно вмешается Россия», — говорится в материале издания.

По мнению журналистов, действия РФ сорвали планы Японии завоевать расположение главы Белого дома и оказать давление на Пекин. Россия ответила жёстко — истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» подняли в воздух, указано в материале. Самолёты направили на патрулирование Японского моря. Этот шаг расценили как ответ на провокации Токио.

Ранее российские МиГ-31 с ракетами «Кинжал» совершили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Минобороны РФ подчеркнуло, что полёты Воздушно-космических сил прошли с соблюдением всех международных норм использования воздушного пространства.