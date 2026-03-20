Китай за два месяца на 41% увеличил импорт российской нефти

Китай в январе–феврале 2026 года увеличил импорт российской нефти на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, закупив 21,79 миллиона тонн сырого топлива. В денежном выражении поставки принесли Москве почти 9 миллиардов долларов, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Россия остаётся крупнейшим экспортёром нефти в Китай. Второе место занимает Саудовская Аравия (12,04 миллиона тонн, рост на 3,3%), третье — Бразилия (9,96 миллиона тонн, прирост 75,2%). Далее следуют Ирак и Малайзия.

В феврале, однако, объём импорта из РФ снизился на 8,9% по сравнению с январем, до 10,38 миллиона тонн. Стоимость поставок упала на 5,3%, составив 4,36 миллиарда долларов.

Для сравнения: в 2025 году Китай нарастил импорт нефти на 4,4%, но закупки у России сократились на 7,1% (до 100,72 миллиона тонн). Текущий всплеск поставок объясняется, в частности, перебоями в судоходстве из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Накануне Минфин США обновил временную лицензию на операции с российской нефтью, разрешив сделки с сырьём, загруженным на танкеры до 12 марта. Документ действует до 11 апреля и заменяет предыдущую версию. При этом ограничения сохраняются для экспорта из Крыма, ДНР и ЛНР. Также под запретом остаются транзакции с лицами, связанными с Ираном, КНДР и Кубой, а также операции, подпадающие под другие санкционные режимы.