Китай предложил Тайваню энергетическую стабильность в обмен на воссоединение

Китай заявил о готовности обеспечить Тайваню стабильные поставки ресурсов в случае воссоединения. Об этом сообщил представитель управления по делам острова Чэнь Биньхуа. Заявление прозвучало на фоне напряжённой ситуации с поставками энергоресурсов, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters.

«Мы готовы обеспечить тайваньским соотечественникам стабильную и надёжную энергетическую и ресурсную безопасность, чтобы они могли жить лучше», — сказал представитель КНР.

Ранее в Пекине заявили, что будут бить по сторонникам независимости Тайваня. Там обещали противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать великое дело воссоединения.