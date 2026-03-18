Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 12:44

Китай предложил Тайваню энергетическую стабильность в обмен на воссоединение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FreshStock

Китай заявил о готовности обеспечить Тайваню стабильные поставки ресурсов в случае воссоединения. Об этом сообщил представитель управления по делам острова Чэнь Биньхуа. Заявление прозвучало на фоне напряжённой ситуации с поставками энергоресурсов, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters.

«Мы готовы обеспечить тайваньским соотечественникам стабильную и надёжную энергетическую и ресурсную безопасность, чтобы они могли жить лучше», — сказал представитель КНР.

Тысячи китайских рыболовных судов выстроились в геометрические фигуры у Тайваня

Ранее в Пекине заявили, что будут бить по сторонникам независимости Тайваня. Там обещали противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать великое дело воссоединения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Китай
  • Обострение на Тайване
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar