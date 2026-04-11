Российская армия поразила места хранения безэкипажных катеров и дронов ВСУ

Российские военные нанесли удары по местам хранения беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ, а также по пунктам дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. О результатах боевой работы сообщили в Министерстве обороны.

В течение суток удары были нанесены по объектам промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, использовались в интересах ВСУ. Отдельно указывается уничтожение складов, где хранились безэкипажные катера и беспилотники дальнего действия.

Также под удар попали пункты временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. В операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск.

Ранее сообщалось об отражении массированной ночной атаки беспилотников. В ночь на 11 апреля российские средства ПВО перехватили 99 украинских БПЛА самолётного типа. Атака затронула сразу несколько регионов страны, где фиксировались попытки пролёта и уничтожение воздушных целей.