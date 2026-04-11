Крылья над Невой: В Северной столице стартовал сезон разводки мостов

В Санкт-Петербурге минувшей ночью начался ежегодный период разводки мостов через Неву. Первыми свои пролёты подняли Дворцовый и Троицкий. С 20 апреля к ним присоединятся переправы через Большую Невку. В администрации Северной столицы рассказали, как город готовился к этому процессу.

В Петербурге начался сезон развода мостов.

График движения караванов судов и регулярность разводки будут зависеть от погоды и ежедневных заявок судоходных компаний. Открытию навигации предшествовала длительная подготовка.

Заместитель начальника управления по общественной деятельности ГБУ «Мостотрест» Владимир Головашов рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что на Дворцовом мосту заменили четыре гидроцилиндра. Котлован противовеса этой переправы находится ниже уровня воды примерно на два метра, а поскольку разводка мостов происходит даже при минусовых температурах, дно котлована оборудовали специальной системой подогрева.

В этом году строящийся Большой Смоленский мост станет тринадцатой разводной автомобильной переправой города. По словам губернатора, его «крылья» примерно на месяц поднимут на 72 градуса — это позволит крупногабаритным судам проходить по фарватеру Невы, а строителям — демонтировать временные сооружения. В дальнейшем разводка будет осуществляться по стандартному графику.

Накануне вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков прокомментировал предложение сделать въезд в центр города платным, заявив, что такая мера не станет более эффективной, чем нынешняя система парковок. По его словам, ограничения на проезд в историческую часть или введение платы за это не принесут серьёзного дополнительного результата.