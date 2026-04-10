Цивилёва проверила ход модернизации военных госпиталей в Петербурге

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Анна Цивилёва проинспектировала, как модернизируют и оснащают клиники Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Поездка состоялась во время её работы в войсках Ленинградского военного округа, сообщает пресс-служба МО.

«Перед нами стоит задача, поставленная министром обороны Андреем Белоусовым, — модернизация ведущих военных клиник и госпиталей. Высокотехнологичная медицина должна быть широко распространена и доступна нашим военнослужащим», — отметила Цивилёва.

Начальник академии генерал-лейтенант Евгений Крюков доложил, что в Многопрофильной клинике после переоснащения вводятся в строй семь высокотехнологичных операционных с новейшим оборудованием. В операционном блоке предусмотрена возможность онлайн-видеотрансляции прямо из операционной. Это нужно для демонстрации новых методов вмешательства врачам в любой точке страны, а также для обучения курсантов и проведения мастер-классов. Ввод дополнительных мощностей позволит улучшить качество оказания высокотехнологичной помощи военнослужащим.

Врачи академии отрабатывают навыки внутрисосудистых вмешательств. Технология, разработанная группой специалистов во главе с полковником медицинской службы Виктором Ревой, позволяет поддерживать или восстанавливать кровоснабжение всего организма или отдельного его сегмента, включая конечности. Это возможно даже на самых передовых этапах эвакуации.

Кроме того, Цивилёва проверила ход реконструкции клиники челюстно-лицевой хирургии. Объект находится в высокой степени строительной готовности. В завершение поездки замминистра вручила десяти военным врачам государственные награды, включая орден Пирогова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Суворова, медаль «За спасение погибавших» и медаль Луки Крымского.

Ранее сообщалось, что в Военно-медицинской академии имени Кирова представили новую госпитальную одежду для раненых военнослужащих. Адаптивные комплекты разработаны по заказу Минобороны из российских антибактериальных материалов. Они учитывают потребности пациентов с аппаратами фиксации и протезами.