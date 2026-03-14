В России представили новую госпитальную одежду для раненых военных

В Военно-медицинской академии имени Кирова представили новую госпитальную одежду для раненых военнослужащих, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Адаптивные комплекты разработаны по заказу Минобороны из российских антибактериальных материалов и учитывают потребности пациентов с аппаратами фиксации и протезами.

«Эти технологии подразумевают частые перевязки, для чего нужно иметь удобную одежду, которая позволяет осуществить медицинские манипуляции, не раздевая полностью пациента», — отметил начальник кафедры и клиники военно-полевой хирургии Академии Вадим Бадалов.

Всего создали 25 позиций — пижамы, брюки, футболки, утеплённые кофты и куртки. Одежда легко трансформируется: можно менять ширину рукавов, прикреплять фрагменты ткани, использовать дополнительные замки и кнопки, чтобы человек одевался без посторонней помощи. Бойцы, уже протестировавшие комплекты, отмечают удобство и тепло.

Это третья серия адаптивной одежды, её улучшают с учётом рекомендаций пациентов и врачей. Раньше такой спецодежды для тяжелораненых не было, особенно сложно приходилось зимой. Теперь комплекты будут выдавать бесплатно каждому бойцу — одни на время лечения, другие для жизни после выписки.

Ранее медик группировки «Днепр» с позывным Хвост рассказал, как организовал на передовой медицинский пункт, откуда дроны доставляют медикаменты бойцам, штурмующим украинские позиции. Со временем было принято решение перепрофилировать пункт в точку дистанционной помощи бойцам.