В России представили новую госпитальную одежду для раненых военных
В Военно-медицинской академии имени Кирова представили новую госпитальную одежду для раненых военнослужащих, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Адаптивные комплекты разработаны по заказу Минобороны из российских антибактериальных материалов и учитывают потребности пациентов с аппаратами фиксации и протезами.
«Эти технологии подразумевают частые перевязки, для чего нужно иметь удобную одежду, которая позволяет осуществить медицинские манипуляции, не раздевая полностью пациента», — отметил начальник кафедры и клиники военно-полевой хирургии Академии Вадим Бадалов.
Всего создали 25 позиций — пижамы, брюки, футболки, утеплённые кофты и куртки. Одежда легко трансформируется: можно менять ширину рукавов, прикреплять фрагменты ткани, использовать дополнительные замки и кнопки, чтобы человек одевался без посторонней помощи. Бойцы, уже протестировавшие комплекты, отмечают удобство и тепло.
Это третья серия адаптивной одежды, её улучшают с учётом рекомендаций пациентов и врачей. Раньше такой спецодежды для тяжелораненых не было, особенно сложно приходилось зимой. Теперь комплекты будут выдавать бесплатно каждому бойцу — одни на время лечения, другие для жизни после выписки.
