В Военно-медицинской академии представили доработанную с учётом опыта СВО армейскую аптечку

На полигоне Военно-медицинской академии имени Кирова (ВМедА) представили модернизированную групповую аптечку, которая уже в этом году начнёт поступать в зону спецоперации. Главная задача — быстро остановить кровотечение, и курсанты отрабатывают это на манекенах.

Внутри комплекта весом три килограмма — окклюзионный пластырь, гидрогель от ожогов, маскировочное покрывало, а также запас бинтов и салфеток для оказания помощи пяти бойцам. У новой версии улучшена эргономика — на поле боя аптечкой станет пользоваться удобнее.

Как отметил начальник центра тактической медицины ВС РФ Александр Завирский в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», современные разработки позволяют не только повысить выживаемость, но и снизить риск инвалидности. Курсанты тренируются в условиях, максимально приближенных к боевым, доводя навыки до автоматизма. Разработка уже готова к поставке в войска.

