Аналог Starlink планируют испытать в России весной 2026 года

Весной 2026 года в России начнутся лётные испытания альтернативы спутникам Starlink — прототипа стратосферного беспилотника «Аргус». Об этом сообщили в АНО «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ).

Внешний вид «Аргуса». Изображение © Telegram / ЦБСТ

Аппарат, разработанный компанией Stratolink (резидент ЦБСТ), сможет вести оптическую разведку, обеспечивать ретрансляцию и раздавать интернет 4G или 5G. Демонстратор оснастят небольшим крылом, а в перспективе размах крыла «Аргуса» достигнет 40 метров. Беспилотник сможет находиться в воздухе до 40 дней с нагрузкой в 40 кг.

Испытания нужны для проверки аэродинамики и инженерных решений. Изготовление полноразмерного образца запланировано на 2027 год при наличии финансирования.

Разработки аналогов Starlink ведутся и по другим направлениям: в первом квартале 2026 на низкую орбиту планируют запустить группировку спутников связи «Рассвет». К середине февраля были готовы 16 космических аппаратов для этого проекта.