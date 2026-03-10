Аналог Starlink планируют испытать в России весной 2026 года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage
Весной 2026 года в России начнутся лётные испытания альтернативы спутникам Starlink — прототипа стратосферного беспилотника «Аргус». Об этом сообщили в АНО «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ).
Внешний вид «Аргуса». Изображение © Telegram / ЦБСТ
Аппарат, разработанный компанией Stratolink (резидент ЦБСТ), сможет вести оптическую разведку, обеспечивать ретрансляцию и раздавать интернет 4G или 5G. Демонстратор оснастят небольшим крылом, а в перспективе размах крыла «Аргуса» достигнет 40 метров. Беспилотник сможет находиться в воздухе до 40 дней с нагрузкой в 40 кг.
Испытания нужны для проверки аэродинамики и инженерных решений. Изготовление полноразмерного образца запланировано на 2027 год при наличии финансирования.
Разработки аналогов Starlink ведутся и по другим направлениям: в первом квартале 2026 на низкую орбиту планируют запустить группировку спутников связи «Рассвет». К середине февраля были готовы 16 космических аппаратов для этого проекта.
