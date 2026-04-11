Неуловимый убийца: Учёные наконец поняли, как паразит сонной болезни годами дурачит наш иммунитет

Исследователи наконец выяснили, каким образом паразит Trypanosoma brucei, вызывающий сонную болезнь, годами остаётся незамеченным для иммунной системы человека. Об этом рассказано в научной публикации журнала Nature Microbiology.

Этот паразит (его переносит муха цеце) умеет постоянно менять свою «одежду» — специальный защитный слой из белка VSG. Пока иммунитет пытается распознать старую «одежду», паразит уже «переоделся» в новую. В итоге иммунная система его не узнает и не атакует.

Учёные обнаружили, что за этот «маскарад» отвечает белок-помощник — ESB2. Он работает как строгий менеджер: выключает производство лишних белков, которые паразиту сейчас не нужны. Благодаря этому паразит не тратит силы впустую и может целиком сосредоточиться на производстве своей «защитной одежды».

Исследователи провели эксперимент: они удалили белок ESB2. Паразит тут же потерял контроль, начал производить всё подряд, его «защитный слой» перестал работать эффективно, и он стал уязвим.

Теперь ученые знают слабое место паразита. Если создать лекарство, которое будет блокировать работу белка ESB2, паразит лишится своей маскировки. Тогда иммунитет человека легко его обнаружит и уничтожит. Это может стать ключом к созданию новых, более эффективных методов лечения сонной болезни.

